音楽家の岡村靖幸が12月20日、KAAT神奈川芸術劇場で行われたフジテレビのトークイベント『久保みねヒャダこじらせライブ ホールツアー in 横浜』の夜公演に出演。即興の“すき間ソング”作りとクリスマスソングの披露で、会場を魅了した。岡村靖幸○「50、60、花ならツボミ」漫画家の久保ミツロウ、コラムニストの能町みね子、音楽クリエイターのヒャダインによる同イベント。今回は、長塚圭史が芸術監督を務め、演劇・ミュージカ