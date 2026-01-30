7000人が取り残された新千歳空港「最初は18時頃に運転が再開されるというJR北海道のアナウンスを信じて列に並んでいましたが、再開の見通しが21時、22時、1時半とどんどん遅れていき、結果、JRの運行は翌日まで再開されることはなく、新千歳空港で夜を明かすことになりました」1月25日の午後、東京からの便で新千歳空港に到着した男性は、当時の状況をこのように語った。北海道の札幌都市圏を直撃した大雪の影響で、鉄道だけではな