NHK「ばけばけ」では、庄田（濱正悟）とサワ（円井わん）が急接近するシーンが描かれている。庄田と錦織（吉沢亮）は同級生だというが、実際はどんな人物だったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実に迫る――。筆者撮影筆者が松江市内でみつけた「ばけばけ」のポスター - 筆者撮影■西田も本庄も“名門出身”NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」。ヘブン（トミー・バストウ）とトキ（〓石あかり）の生活の一