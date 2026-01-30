20年ほど前から日本でよく使われるようになった「格差社会」という言葉。現代日本の格差は「なだらかな坂」などではなく、格差は非常に大きくなり「新しい階級社会」が誕生しているのをご存知だろうか。本記事では、現代日本を分断する「階級社会」の実態と、新たな最下層階級「アンダークラス」が直面する危機について、橋本健二氏（早稲田大学人間科学学術院教授）による解説をお届けする。※本記事は『Tropic』より抜粋・編集し