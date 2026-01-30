「心を込めたプレゼントなら、なんでも喜んでもらえるはず！」と思いがちなものですが、よかれと思って選んだ誕生日プレゼントが、彼氏をガッカリさせてしまうこともあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性94名に聞いたアンケートを参考に「『そりゃないだろ！』と彼氏を落胆させる誕生日プレゼント」をご紹介します。【１】使い回しが露骨だと怒りすら覚える「元カレに渡すはずだったプレゼント」「ウソは嫌いだけど