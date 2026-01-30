インドネシアの歌手でユーチューバーのレイニッチさん。好きな日本語を、と頼んだら「Ame ga Suki」と書いてくれた。もう1枚には「Neko ga Suki」と書いてくれた＝2025年12月21日、インドネシア・スマトラ島、大嶋辰男撮影 ヒジャブ姿の女性が日本語でキュートに歌う。発音も完璧に聞こえる。歌っているのは、インドネシアの歌手でユーチューバーのレイニッチさん。熱帯雨林の島から世界へ、日本語の歌を発信している。