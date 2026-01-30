国立劇場が「13年間の閉場」の危機に国立劇場（東京都千代田区）が2023年10月に閉場し、すでに2年以上の時が過ぎた。1966年の開場以来、57年間にわたって歌舞伎や文楽、日本舞踊、邦楽、雅楽など、日本の伝統芸能の中核を担ってきた国立の劇場だ。閉館の理由は建物や劇場施設の老朽化で、当初の建て替え計画では2029年に再開場する予定だったが、未だ再開発・再整備の事業者も決まらず宙ぶらりんの状態が続いている。なぜこのよう