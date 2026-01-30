初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。海外旅行ではショッピングも楽しみのひとつ。自分用はもちろん、家族や友だちへのお土産を選ぶ時間も楽しいですよね。特に、街の中にある雑貨店や露店などでは交渉次第で提示された価格より安くなる場合もあるので、お