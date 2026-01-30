2025年、全国展開する大手スーパーチェーン西友を、九州を中心に展開するディスカウント店・トライアルが買収するというニュースは、経済の専門家や業界関係者のみならず、多くの消費者にも驚きをもって受け止められた。前回、2025年11月にオープンしたトライアル西友の第一号店『トライアル西友 花小金井店』のレポートをお伝えしたが、スーパー巡りが趣味のMさんと本記事ライターはその安さや品質のよさ、これまでにない品ぞろえ