消費税減税が有効な物価対策だと評価する人は多い。消費税減税は分かりやすい政策なので、こうした期待が広がるのも無理はない。しかし、ここ数年、消費税率が上がらなかったにもかかわらず、物価は高騰した。2023年以降について見ると、そうなったのは、賃金が引き上げられ、それが売上価格に転嫁されたからだ。消費税率が引き下げられてもこのメカニズムは働くので、物価上昇がおさまるわけではない。必要な政策は、分野間の労働