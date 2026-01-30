25年7月、メッツ戦に登板するオリオールズのソランソニー・ドミンゲス＝ボルティモア（AP＝共同）米大リーグで村上の加入したホワイトソックスは29日、ブルージェイズからフリーエージェント（FA）になっていた救援右腕ドミンゲスを2年総額2千万ドル（約30億6千万円）で獲得したと発表した。31歳のドミンゲスは昨季、オリオールズとブルージェイズで計67試合に登板し、4勝4敗2セーブ、防御率3.16だった。（共同）