グラビアアイドルの東雲うみが、「ヤングアニマルWeb」グラビアに登場した。【写真】フェチ心を刺激するグラビアを披露した東雲うみ表情、仕草、ボディライン、すべてがフェチ。東雲うみが魅せるほんの少しの背徳感…。とにかくフェチ心を刺激する仕上がりとなっている。東雲は埼玉県出身。大学卒業後に会社員として働いたのち、2020年にグラビアデビュー。Gカップのバストと100センチヒップのグラビアが話題で、現在はコス