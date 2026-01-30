バブル絶頂期の当時、年収1,200万円を超えていた元エリート会社員の田中さん（仮名・75歳）は、1990年に苗場のリゾートマンションの一室を3,200万円で現金で一括購入。しかし、年金生活に入った現在、月々4万5,000円の維持費が家計を激しく圧迫しています。老朽化して1円でも売れない「負動産」と化したかつての成功の証が、穏やかに過ごすはずだった老後を奪った事例を紹介します。かつては成功の象徴だった「苗場のリゾートマン