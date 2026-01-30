タレントの水野裕子が30日までにX（旧ツイッター）を更新。街頭演説で耳に入った言葉に対し、私見をつづった。水野は「なんかなぁ…」と書き出した。そして「通りすがりの街頭演説が耳に入ってきたけど『引きずり下ろす』『おしおき』『思い知らせる』とかってワードばっかりで、何をしてくれるのか全然言ってなくてなぁ…どこ向いてるんだかなあ…」とつづった。具体的には触れていないが、衆院選（2月8日投開票）関連の街頭演説