「法律上、きょうだいの遺産分割割合は2分の1ずつ」。そう民法に書いてあっても、現実は教科書通りにはいきません。特に、遺産が実家の不動産のみで、どちらかがそこに住んでいる場合や、長年疎遠だったきょうだいが再会した場合、理屈では割り切れない「感情」が衝突します。日経マネー（編）の書籍『絶対に避けたい！損する相続実例25』（日経BP）より、Cさんの事例とともに、こじれた相続のリアルを解説します。遺産は実家だけ