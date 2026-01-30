大切な資産を未来にわたって守り育てるには、「現金」だけでなく、バランスの取れたポートフォリオを形成することが重要です。本記事では、 LIFE Group の著書『相続家族会議のすすめ: 安心と信頼の遺産相続は「事前準備」が10割』（時事通信社）から、資産を現金だけで保有するリスクとデメリットについて解説します。「資産は現金で持つのが一番安全」の落とし穴相続や資産管理を考える際、「資産は現金で持つのが一番安全」と感