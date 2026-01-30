人気の中学生ファッション誌「nicola（ニコラ）」の専属読者モデルに、小学6年生の上野美雲さん（12）＝島根県松江市＝が5千人を超えるオーディションで選ばれ、「ニコラガールズ」として活動している。「自分らしさを表現し、見てくれる人に元気や笑顔を届けたい」と張り切っている。【写真】チアリーダー姿の上野美雲さん幼い頃から人前に出るのが好きだった。地元のチアリーディング団体に所属していたが、「タレントは憧れ