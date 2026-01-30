2022年に成人年齢が18歳に引き下げられましたが、本当の意味で「大人」になるためにはどんな条件が必要だと思われているのでしょうか。株式会社ミズカラ（東京都千代田区）が実施した「成人の大人率調査」によると、「社会人として自立し、責任（約束・義務）ある行動ができる」が最多となりました。では、「本当の意味で大人といえる条件」を満たす年齢は何歳なのでしょうか。【調査結果を見る】本当の意味で「大人」になるために