2011Ç¯4·î11Æü¿¼Ìë¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎÈÓ´ÜÂ¼¤ÇÉ´Ç¯Í¾¤òÀ¸¤­¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤¬¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¡£¸·¤·¤¯¤âË­¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¿Í¤ÈÅÚÃÏ¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤­¤¿Â¼¤ÇÈà¤ò¤½¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄÌÚÍý»á¤¬¤½¤Î»à¤ÎÇØ·Ê¤ò¼èºà¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹ñºö¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎµðÂç¤Ê±Æ¤È¡¢»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀïÁè¤Îµ­²±¤À¤Ã¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÊ¡Åç¸©ÈÓ´ÜÂ¼¤ÎÆþ¤ê¸ý È¯Çä¤«¤é»°Æü¸å¤Ë½ÅÈÇ½ÐÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿½ñÀÒ¡Ø