受験生達にとって追い込みシーズンとなるこの時期。街中や駅の広告などには、さまざまな企業が受験生に向けての広告を打ち出している。関西を中心に活躍するお笑いコンビ・はるかぜに告ぐは菓子メーカーのキャッチコピーに注目、ひねりのきいた作品を紹介した。受験生を奮い立たせる？お菓子キャッチコピーいろいろ☆☆☆☆●キット、サクラサクよ。（キットカット）ネスレ日本株式会社のロングセラーチョコレート菓