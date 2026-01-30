日本サッカー協会（JFA）会長・宮本恒靖さんが、2026年のワールドカップ（W杯）イヤー幕開けにあたり日本代表への期待、自身の原点である「文武両道」の秘訣、日本サッカー界が抱える育成年代の課題について語りました。JFA会長の宮本恒靖さん☆☆☆☆ことし6月に開催されるW杯に向け、宮本さんは「チームをしっかりとサポートしていくことが第一」と決意を新たにしています。 自身が主将として戦った2006年大会から20年。現在