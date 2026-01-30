日々目まぐるしく変わるトレンドですが、今年のファッション業界では、どういったアイテムが注目されているのでしょうか？兵庫県神戸市のセレクトショップ店主でバイヤー歴30年の南豊浩さんに聞きました。☆☆☆☆●2026年春夏は「ライトカラー」「今期の春夏シーズンは、ピンク・赤・イエローが注目されています。シックな色も素敵ですが、季節感のある明るめの色が、今年らしいコーディネートのポイントになりそうです」（南