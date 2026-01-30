このところの雨不足に、福岡県糸島市のキャベツ農家は頭を抱えています。 太陽の日差しが注ぐ中、収穫作業が進むキャベツ畑では。■キャベツ農家・西原新太郎さん「乾燥がかなりきついので、キャベツの外の葉があまり伸びなくて。外の葉が伸びないと玉自体も形が小さくなるので、どうしても小玉になってしまう感じですね。」土壌が乾燥したことで、1月から2月にかけて収穫するキャベツは、通常の一回りから二回りほど小ぶりで、