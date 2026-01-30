東京を拠点に活動するロックバンド・Napeが、新曲「DENGEKI」を2026年1月28日（水）にデジタルシングルとしてリリースした。本作は、Napeにとって2026年へ向けた動きを本格化させる一作。「DENGEKI」は、歪んだギターリフとスウィングするドラムが生むグルーヴによって、パンクのエネルギーと高い推進力を放つ一曲。シャッフルビートを核に、荒く太いガレージロックサウンドで一気に駆け抜けていく。グローバルなロックの文脈の中