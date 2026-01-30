気象庁強い冬型の気圧配置の影響で、30日は東日本と東北で降雪が強まる所があるとして、気象庁は大雪や路面の凍結による交通障害に警戒するよう呼びかけた。電線や樹木への着雪、雪崩にも注意が必要としている。JR東海は米原地区（滋賀県）での降雪量の影響で、東海道新幹線は一部区間で速度を落として運転すると発表した。気象庁によると、日本付近は強い寒気が流れ込んでいる。東日本と東北では日本海側を中心に山沿いや山