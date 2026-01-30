1月29日、『Bリーグドラフト2026』での指名直後に、長崎ヴェルカと滋賀レイクスが育成契約選手制度を活用した相互連携を行うことで合意したと発表。ドラフト後にメディアの取材に応じた長崎の伊藤拓摩ゼネラルマネージャーが、今回の取り組みに込めた狙いを説明した。 今ドラフトにおいて、長崎は1巡目4位で岩下准平（筑波大学／PG）を指名し、1巡目の指名を回避した滋賀は2巡目2位で田中流嘉州（大東