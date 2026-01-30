＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「社会人1年生が振り返る就活のホンネ」を転載したものです。入社して半年以上経った社会人1年目の先輩たち。激動の就活を経て、実際に就職した今彼らは何を感じ、自らの就活をどう振り返るのか。我究館就活研究所の小田切優斗所長をファシリテーターに、卒業生3人に、就活中の後輩たちへのアドバイスを聞いた。2回に分けてお届けする。（取材・文／平 行男