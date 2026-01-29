認知症の漢方薬治療は、アルツハイマー型やレビー小体型認知症などで症状緩和を目的に用いる場合があるそうです。今回は認知症の漢方薬を使った治療について「あゆみ野クリニック」の岩崎先生に詳しくお聞きしました。 監修医師：岩崎 鋼（医療法人仙豆会いこいクリニック） 医療法人仙豆会いこいクリニック理事長。体調に合わせた保険診療内での煎じ薬治療を実践。元東北大学附属病院漢方内科臨床教授。元日本