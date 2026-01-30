衆議院選挙の投開票を来月8日に控え、NNNと読売新聞社は共同で、公示直後の情勢調査を行いました。 県内3つの選挙区では、1区で「国民民主党」、2区と3区では「自民党」の候補者がそれぞれリ―ドしています。 情勢調査は、NNNと読売新聞社が28日までの2日間、電話とインターネットで行いました。 【長崎1区】 旧外海町と旧琴海町を含む 長崎市全域 届け出順に「共産党」「参政党」「自民党 」「日本維新