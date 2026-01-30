2026年1月29日、中国メディアの環球時報は、進展が遅れている日本の対米投資計画に関し、「人工ダイヤモンド」の生産拠点整備が第1号案件として浮上していると報じた。記事はロイターの報道として、昨年7月に合意された5500億ドル（約85兆円）規模に上る日本の対米投資枠組みの中で、米国側は人工ダイヤの「国産化」を強く推進していると紹介。具体的な対象として英資源大手アングロ・アメリカン傘下のデビアス・グループ子会社「