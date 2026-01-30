俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）1月31日放送に放送される。今回訪れたのは、千葉県柏市に建つ森島邸。「2つの庭で風が吹き抜ける家」をテーマに、開放感とプライバシーを両立した住まいを紹介する。【写真】LDKの一部は吹き抜け＝千葉県柏市･森島邸前面道路から大きく後退して配置された建物は、正面に設けられたエキスパンドメタルのスクリーンが印象的