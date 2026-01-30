春季キャンプに先んじて行われている巨人の合同自主トレ。これに参加している則本昂大投手が、再び共闘することとなった田中将大投手の存在について語りました。則本投手は、楽天で田中投手とともにプレー。この日も並んで談笑しながらグラウンドに姿を現すなど、その関係性をのぞかせました。その後、則本投手は2日連続でブルペン入り。すると隣には再び田中投手が登場します。時には言葉を交わしながら、互いに黙々とボールを投