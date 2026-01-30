Appleが次期「iPhone Air」に向けて、大幅に薄型化された「Face ID」を開発していると報じられています。 リークアカウントのInstant Digitalによれば、次期iPhone Airでは超薄型のFace ID部品を搭載することで、既存のシングルカメラに加えて超広角カメラを搭載する余地が生まれるとのこと。カメラが1つしかないことは、iPhone Airの大きな不満点の1つです。 iPhone Airのカメラはバッテリーのスペースを最大化するため