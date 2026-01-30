【モデルプレス＝2026/01/30】Hey! Say! JUMPの山田涼介とお笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）がMCを務める日本テレビ系バラエティ番組「たぬきときつね」が、2月6日19時より放送される。【写真】32歳人気アイドル「ビジュ天才」レアヘアの“反抗期”ショット◆山田涼介＆チョコプラMC「たぬきときつね」放送決定人気芸能人がたぬきときつねに化けてゲーム対決。芸能界屈指のたぬき顔・山田と、きつね顔・チ