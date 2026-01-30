2月1日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）では、放送開始55周年を記念し、26年前に出場した「銀婚さん」とその娘夫婦である「新婚さん」の親子2世代が登場する。 【写真】出産時、あわや！奇跡の出産を遂げた娘さんが成長、幸せいっぱい新婚笑顔 1971年1月31日にスタートした「新婚さんいらっしゃい！」。まずは銀婚さんが当時、新婚さんとして出演した2000年4月放送の映