今日30日(金)は、日本海側は広く雪で、東北や北陸、近畿北部では、局地的に降り方が強まるでしょう。すでに大雪となっている所で、さらに積雪が急増するおそれがあります。雪崩や屋根からの落雪にご注意ください。交通への影響が長引く可能性もありますので、交通情報もこまめに確認してください。東北〜近畿北部でさらなる大雪に警戒今日30日(金)も強い冬型の気圧配置が続き、上空に強い寒気が居座る見込みです。北海道は、日本海