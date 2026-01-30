女優の長谷川京子が、おしゃれなプライベートショットを公開した。３０日までに自身のインスタグラムに「静けさと美意識が交差する、京都の隠れ家。」と記し、おしゃれな雰囲気の店内や美食を投稿。絶品を前にカメラに微笑む様子や鏡越しの自撮りショットも公開した。この投稿には「京都の隠れ家か〜良いな〜」「どれも美味しそうです」「笑顔、とろけてますね」「京子さんも美しい」「可愛すぎます」などの声が寄せられてい