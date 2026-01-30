Hey! Say! JUMPの山田涼介とチョコレートプラネット（松尾駿、長田庄平）が出演する、日本テレビ系『たぬきときつね』が、2月6日午後7時から午後8時54分まで放送される。【番組カット】森の仙人と話すたぬき顔代表・山田涼介同番組では、出演者がたぬきときつねに化け、ゲーム対決を行う。芸能界屈指のたぬき顔・山田ときつね顔・長田がそれぞれのリーダーを務め、単純明快だが思わず騙されてしまうゲームに挑戦する。第2弾と