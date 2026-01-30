寒さが続く日々に食べたくなる、鍋料理に欠かせない「白菜」。そんな白菜を余すことなく使える下準備のテクニック動画が話題になっている。【映像】手で“パカ〜っ”と…白菜カットの裏ワザ（実際の映像）投稿したのは、東京・阿佐ケ谷にある日本料理ふぐ舗「にしぶち」（@nishibuchi1988）。「根元だけ刃を入れて後は手で裂くと綺麗に割れます」というコメントを添え、店で漬物として提供しているという白菜の下準備動画をXに