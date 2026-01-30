元・日本マイクロソフト業務執行役員で「プレゼンの神様」の異名をとる澤円氏が、最新刊『The Giver 人を動かす方程式』を上梓した。人の心を動かす伝え方で、何よりも大切なのは「ストーリー力」だという。単なるテクニックではない、Giver（=与える人）のプレゼン術とは？【写真】この記事の写真を見る（4枚）◆◆◆◆澤円氏撮影・杉山拓也（文藝春秋）「でかい主語、曖昧なロジック、雑な提案」にご用心――ずばり