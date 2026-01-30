収入が増えれば、幸せになれる。そう信じて働いてきた人は多いはずだ。だが現実には、稼ぐようになってからのほうが、「なぜか余裕がない」「幸福度が上がらない」と感じる人も少なくない。なぜ、収入は増えたのに、満たされないのか。その違和感を、お金の使い方のベストセラー『アート・オブ・スペンディングマネー』から読み解く。（執筆：坂本実紀、構成：ダイヤモンド社書籍編集局）「収入が上がる＝幸せ」ではない現実収入が