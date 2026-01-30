「コンサル」といえば、よく耳馴染みのない横文字を連発する人々としてしばしば揶揄されがちだ。しかしその一方で「コンサルに学ぶ」を謳うビジネス書が大ヒットを記録し、就活人気企業ランキング（2026年卒）の「東大・京大ランキングTOP30」を見れば、大手コンサルティングファームが上位を埋め尽くす。なぜここまでビジネスパーソンの関心を集めるのか。コンサル業界を目指す人・バカにする人・そこから学ぼうとする人の心理を