サッカー元日本代表の松井大輔氏が雑誌のモデルを務めたことを明かした。３０日までにインスタグラムで「雑誌ＬＥＯＮ撮影」と明かし、スタジオでのショットを投稿。スーツでダンディーな雰囲気を漂わせ、ストーリーズでは「今年は伊達る（だて）」とコメント。プロのモデルのような姿にフォロワーは「ダンディーーーーーーー！！！」「渋カッコいい」「格好良いにもほどがあります」「ツダケンかと思ったよ」「沼る」とほれぼ