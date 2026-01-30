アメリカで、完全自動運転タクシー「ウェイモ」の車両が子どもと接触する事故があり、運輸当局が予備調査を開始しました。運輸当局によりますと1月23日、カリフォルニア州サンタモニカの小学校付近で、車の影から道路を横断しようとした子どもが自動運転システムで走行中のウェイモの車両と接触しました。子どもは軽傷だということです。当時は登校時間帯で、周辺にはほかの子どもや横断誘導員がいたほか、道路脇には複数の車が駐