きょうは強い寒気の影響で、日本海側では雪が続き、平地でも積雪がさらに増えていきそうです。交通機関への影響やなだれにご注意ください。北風も冷たく、厳しい寒さが続くでしょう。強い寒気が流れ込むため、山陰から北の日本海側で雪が続き、午前中は北陸から近畿北部を中心に局地的に雪の強まる所がありそうです。午後も雪が降りやすく、青森周辺にも発達した雪雲が流れ込み、短い時間で積雪が急増するおそれがあります。あすの