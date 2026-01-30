スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！本日はプロ野球の名場面の連載です。プロ野球・名場面「忘れられないあの一打」第６回DeNA・倉本寿彦３夜連続サヨナラ勝ちを決めた内野安打（2017年）プロ野球には長く語り継がれる名場面がある。ファンの誰もがテレビに釘付けになったシーンから、知られざる一幕まで、さまざまな名場面を集めた当連載。第７回では、横浜DeNAベイスターズにドラマティックな３連勝目をもたらした