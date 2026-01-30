女優としても活動するAOA・ソリョンの近況に注目が集まっている。ソリョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、複数の写真を公開した。【写真】谷間見えるソリョンの前かがみSHOT「たくさん食べて、少しふっくらした最近」というコメントを添えて投稿された写真には、カフェでタブレットを見つめる様子や、車内で撮影したセルフィー、頬をふくらませたひょうきんな表情など、さまざまな一面のソリョンが収められている。全体的