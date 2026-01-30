東京・上野の「アメ横」で、安全に街歩きができるよう呼びかけるイベントが行われました。アメ横で行われたイベントでは、モデルの倉本康子さんが上野警察署の一日署長を務めました。アメ横は、多くの店が軒を連ね、歩行者が街歩きを楽しむことで知られていて、警視庁は飲食店などに道幅の確保など道路環境の改善を呼びかけました。