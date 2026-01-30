児童買春の体験談などを載せるためブログを不正に開設した疑いで、61歳の男が警視庁に逮捕されました。紀田浩容疑者（61）は4年前、ブログを開設するためレンタルサーバーを不正に契約した疑いが持たれています。紀田容疑者は「ラオスの帝王ラオジー」と名乗りブログを開設、ラオスでの児童買春の体験談などを載せていました。