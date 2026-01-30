学歴詐称問題を巡り、複数の告発が受理されている静岡・伊東市の田久保眞紀前市長に対して、警察が任意の事情聴取を行いました。田久保前市長を巡っては、除籍だったにも関わらず「東洋大学卒業」と、学歴が詐称だったことを発端にして公職選挙法違反や地方自治法違反の疑いなどで刑事告発され、警察が捜査を進めていました。こうした中、田久保前市長は29日午後、警察の出頭要請に応じ、初めてとなる事情聴取を約4時間半にわたり